Intel Core i3 8300 против AMD Ryzen 7 4700U
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 4700U с 8-ядрами на 2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
- На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
467
Cinebench R20 (многоядерный)
2616
Passmark CPU (одноядерный)
2300
Ryzen 7 4700U +11%
2543
Passmark CPU (многоядерный)
6261
Ryzen 7 4700U +121%
13840
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Ryzen 7 4700U +50%
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
1578
Ryzen 7 4700U +162%
4137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-8300
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|62 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8300
|Сайт AMD Ryzen 7 4700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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