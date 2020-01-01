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Intel Core i3 8300 против i3 7100U

Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300
VS
Intel Core i3 7100U
Intel Core i3 7100U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 7100U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100U and 8300
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300 +67%
2300
Core i3 7100U
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8300 +131%
6261
Core i3 7100U
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8300 +17%
1578
Core i3 7100U
1353

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8300 и i3 7100U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 30 августа 2016
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i3-8300 i3-7100U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 2.4 ГГц
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 62 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8300 Сайт Intel Core i3 7100U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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