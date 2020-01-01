Intel Core i3 8300 против i3 7100U
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 7100U с 2-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8300
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100U
- На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
206
Cinebench R20 (многоядерный)
443
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300 +67%
2300
1379
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8300 +131%
6261
2714
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8300 +17%
701
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8300 +17%
1578
1353
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 апреля 2018
|30 августа 2016
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-8300
|i3-7100U
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|62 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8300
|Сайт Intel Core i3 7100U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 2600 vs Intel Core i3 8300
- Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 8300
- Intel Core i3 9100F vs Intel Core i3 8300
- Intel Core i3 9100 vs Intel Core i3 8300
- Intel Core i5 8250U vs Intel Core i3 7100U
- AMD Ryzen 3 2200U vs Intel Core i3 7100U
- Intel Core i3 7020U vs Intel Core i3 7100U
- AMD Ryzen 3 3200G vs Intel Core i3 7100U