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Intel Core i3 8300 против i3 8100

Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или i3 8100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 8300
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 5% ниже чем у Core i3 8100 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300 +3%
2300
Core i3 8100
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8300 +2%
6261
Core i3 8100
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8300
701
Core i3 8100 +41%
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8300
1578
Core i3 8100 +106%
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8300 и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-8300 i3-8100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 62 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8300 Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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