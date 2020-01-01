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Intel Core i3 8300 против i3 8145U

Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300
VS
Intel Core i3 8145U
Intel Core i3 8145U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 8300 на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 8145U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8145U and 8300
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8300 +11%
2300
Core i3 8145U
2076
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8300 +69%
6261
Core i3 8145U
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8300 +1%
1578
Core i3 8145U
1567

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8300 и i3 8145U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 апреля 2018 28 августа 2018
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Whiskey Lake
Номер модели i3-8300 i3-8145U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 62 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8300 Сайт Intel Core i3 8145U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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