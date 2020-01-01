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Intel Core i3 8350K против AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i3 8350K
Intel Core i3 8350K
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 8350K на 4 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 8350K
Причины выбрать Intel Core i3 8350K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Core i3 8350K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 8350K
1677
Ryzen 5 2600 +60%
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8350K +12%
2515
Ryzen 5 2600
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8350K
6907
Ryzen 5 2600 +91%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8350K +19%
1166
Ryzen 5 2600
980
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8350K
3865
Ryzen 5 2600 +41%
5439

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8350K и AMD Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 октября 2017 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 168 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i3-8350K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8350K Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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