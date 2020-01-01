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Intel Core i3 8350K против i3 8300

Intel Core i3 8350K
Intel Core i3 8350K
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: Intel Core i3 8350K на 4 ГГц или i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 8350K
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • На 32% ниже чем у Core i3 8350K пиковое энергопотребление – 62 vs 91 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8350K +9%
2515
Core i3 8300
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8350K +10%
6907
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8350K +66%
1166
Core i3 8300
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8350K +145%
3865
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 8350K и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 октября 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 168 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-8350K i3-8300
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 40x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 8350K Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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