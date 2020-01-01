Intel Core i3 8350K против i3 8300
Что лучше: Intel Core i3 8350K на 4 ГГц или i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 8300
- На 32% ниже чем у Core i3 8350K пиковое энергопотребление – 62 vs 91 Ватт
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1677
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 8350K +9%
2515
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 8350K +10%
6907
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 8350K +66%
1166
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 8350K +145%
3865
1578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 октября 2017
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|168 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i3-8350K
|i3-8300
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|40x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 8350K
|Сайт Intel Core i3 8300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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