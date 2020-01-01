Главная > Сравнения CPU > Core i3 9100 vs Core i3 10110U

Intel Core i3 9100 против i3 10110U

Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100
VS
Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10110U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10110U and 9100
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • На 77% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100 +116%
1622
Core i3 10110U
750
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100 +64%
6584
Core i3 10110U
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +92%
3310
Core i3 10110U
1725

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100 и i3 10110U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 21 августа 2019
Цена в момент релиза 129 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9100 i3-10110U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100 Сайт Intel Core i3 10110U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10110U или i3 9100?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях