Intel Core i3 9100 против i3 1110G4
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
63
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
60
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- На 77% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 1048 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
448
Cinebench R20 (многоядерный)
1641
Passmark CPU (одноядерный)
2596
Passmark CPU (многоядерный)
6835
Geekbench 5 (одноядерный)
1068
Core i3 1110G4 +24%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +44%
3233
2250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|129 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i3-9100
|i3-1110G4
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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