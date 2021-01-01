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Intel Core i3 9100 против i3 1110G4

Intel Core i3 9100
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i3 9100
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 9100
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • На 77% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 1048 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100
1068
Core i3 1110G4 +24%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +44%
3233
Core i3 1110G4
2250

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100 и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 129 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i3-9100 i3-1110G4
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100 Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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