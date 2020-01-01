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Intel Core i3 9100 против i3 4170

Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100
VS
Intel Core i3 4170
Intel Core i3 4170

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц или i3 4170 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4170 and 9100
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 4170
  • На 17% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100 +21%
2533
Core i3 4170
2085
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100 +83%
6584
Core i3 4170
3591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100 +27%
1076
Core i3 4170
848
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +82%
3310
Core i3 4170
1820

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100 и i3 4170

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 30 марта 2015
Цена в момент релиза 129 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Haswell
Номер модели i3-9100 i3-4170
Сокет LGA-1151 LGA-1150
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 4400

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x -
Скорость шины 8 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 22 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 54 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR3-1600, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100 Сайт Intel Core i3 4170
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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