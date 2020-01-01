Главная > Сравнения CPU > Core i3 9100 vs Core i3 8100

Intel Core i3 9100 против i3 8100

Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100
VS
Intel Core i3 8100
Intel Core i3 8100

Что лучше: Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8100 and 9100
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 9100 +22%
445
Core i3 8100
364
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100 +13%
1622
Core i3 8100
1434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100 +14%
2533
Core i3 8100
2227
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100 +7%
6584
Core i3 8100
6126
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100 +9%
1076
Core i3 8100
985
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +2%
3310
Core i3 8100
3254

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100 и i3 8100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза 129 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-9100 i3-8100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100 Сайт Intel Core i3 8100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
7 (87.5%)
1 (12.5%)
Всего проголосовало: 8

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 8100 или i3 9100?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях