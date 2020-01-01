Intel Core i3 9100 против i3 8300
Что лучше: Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 8300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
78
62
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
13
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
57
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8300
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1622
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100 +10%
2533
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100 +5%
6584
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100 +53%
1076
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +110%
3310
1578
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|129 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i3-9100
|i3-8300
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|37x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|62 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100
|Сайт Intel Core i3 8300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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