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Intel Core i3 9100 против i3 8300

Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: Intel Core i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 8300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 9100
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100 +10%
2533
Core i3 8300
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100 +5%
6584
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100 +53%
1076
Core i3 8300
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100 +110%
3310
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100 и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 129 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-9100 i3-8300
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100 Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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