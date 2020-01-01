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Intel Core i3 9100F против AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F
VS
AMD Ryzen 3 3300X
AMD Ryzen 3 3300X

Что лучше: Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3300X and 9100F
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F
1160
Ryzen 3 3300X +99%
2312
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F
6758
Ryzen 3 3300X +87%
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F
1074
Ryzen 3 3300X +19%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F
3627
Ryzen 3 3300X +52%
5528

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и AMD Ryzen 3 3300X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 122 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i3-9100F -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт AMD Ryzen 3 3300X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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