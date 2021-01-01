Intel Core i3 9100F против AMD Ryzen 5 1600
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
46
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
51
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1036 и 889 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
- Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2.24 ГБ/c (6%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 9100F +19%
417
351
Cinebench R20 (многоядерный)
1193
Ryzen 5 1600 +120%
2621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +23%
2564
2086
Passmark CPU (многоядерный)
6826
Ryzen 5 1600 +83%
12516
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +18%
1056
893
Geekbench 5 (многоядерный)
3362
Ryzen 5 1600 +51%
5076
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|11 апреля 2017
|Цена в момент релиза
|122 долларов
|219 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen
|Номер модели
|i3-9100F
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|32x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Сайт AMD Ryzen 5 1600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
4 (17.4%)
19 (82.6%)
Всего проголосовало: 23