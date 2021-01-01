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Intel Core i3 9100F против AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i3 9100F
VS
AMD Ryzen 5 1600
Intel Core i3 9100F
AMD Ryzen 5 1600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 1600 с 6-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1036 и 889 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600
  • Имеет на 10 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2.24 ГБ/c (6%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F
1193
Ryzen 5 1600 +120%
2621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +23%
2564
Ryzen 5 1600
2086
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F
6826
Ryzen 5 1600 +83%
12516
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +18%
1056
Ryzen 5 1600
893
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F
3362
Ryzen 5 1600 +51%
5076

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и AMD Ryzen 5 1600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 11 апреля 2017
Цена в момент релиза 122 долларов 219 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen
Номер модели i3-9100F -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 4 12
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт AMD Ryzen 5 1600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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