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Intel Core i3 9100F против Celeron G3930

Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F
VS
Intel Celeron G3930
Intel Celeron G3930

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или Celeron G3930 с 2-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G3930 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron G3930
  • На 22% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 610

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +41%
2505
Celeron G3930
1781
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +197%
6758
Celeron G3930
2272
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +320%
3627
Celeron G3930
864

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и Celeron G3930

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза 122 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i3-9100F G3930
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel HD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Celeron G3930
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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