Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или Celeron G5900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.