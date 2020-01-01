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Intel Core i3 9100F против Celeron G5900

Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F
VS
Intel Celeron G5900
Intel Celeron G5900

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или Celeron G5900 с 2-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5900 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Celeron G5900
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD 610
  • На 11% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +18%
2505
Celeron G5900
2123
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +151%
6758
Celeron G5900
2692
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +144%
3627
Celeron G5900
1484

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и Celeron G5900

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 122 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9100F G5900
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 3
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Celeron G5900
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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