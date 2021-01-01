Intel Core i3 9100F против Celeron G5905
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или Celeron G5905 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1093 и 915 баллов
Причины выбрать Intel Celeron G5905
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
- На 11% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 9100F +19%
1059
889
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 9100F +149%
4235
1704
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +16%
2573
2223
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +136%
6817
2892
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +19%
1093
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +112%
3623
1707
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|19 июля 2020
|Цена в момент релиза
|122 долларов
|42 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-9100F
|G5905
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 610
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 610
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|96
|TMUs
|-
|12
|ROPs
|-
|2
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 30 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Сайт Intel Celeron G5905
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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