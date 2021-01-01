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Intel Core i3 9100F против Celeron G5905

Intel Core i3 9100F
VS
Intel Celeron G5905
Intel Core i3 9100F
Intel Celeron G5905

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или Celeron G5905 с 2-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между G5905 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1093 и 915 баллов
Причины выбрать Intel Celeron G5905
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 610
  • На 11% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 9100F +149%
4235
Celeron G5905
1704
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +16%
2573
Celeron G5905
2223
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +136%
6817
Celeron G5905
2892
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +112%
3623
Celeron G5905
1707

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и Celeron G5905

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 19 июля 2020
Цена в момент релиза 122 долларов 42 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9100F G5905
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 2
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 610
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 1050 МГц
Шейдерные блоки - 96
TMUs - 12
ROPs - 2
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 30 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 9100F
н/д
Celeron G5905
0.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Celeron G5905
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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