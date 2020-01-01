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Intel Core i3 9100F против i3 10100

Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: десктопный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10100 на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F
1160
Core i3 10100 +96%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F
6758
Core i3 10100 +31%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F
3627
Core i3 10100 +15%
4172

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 122 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9100F i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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