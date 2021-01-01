Intel Core i3 9100F против i3 10100T
Что лучше: десктопный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10100T на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 46% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 9100F +110%
417
199
Cinebench R20 (многоядерный)
1190
Core i3 10100T +65%
1959
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +7%
2550
2377
Passmark CPU (многоядерный)
6849
Core i3 10100T +10%
7540
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +7%
1038
968
Geekbench 5 (многоядерный)
3342
Core i3 10100T +2%
3398
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|30 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|122 долларов
|122 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-9100F
|i3-10100T
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Сайт Intel Core i3 10100T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1