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Intel Core i3 9100F против i3 10100T

Intel Core i3 9100F
VS
Intel Core i3 10100T
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 10100T

Что лучше: десктопный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 10100T на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100T and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 46% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F
1190
Core i3 10100T +65%
1959
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F
6849
Core i3 10100T +10%
7540
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и i3 10100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 30 апреля 2020
Цена в момент релиза 122 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9100F i3-10100T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Core i3 10100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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