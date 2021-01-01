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Intel Core i3 9100F против i3 10105F

Intel Core i3 9100F
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 10105F

Что лучше: Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 10105F на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F
1190
Core i3 10105F +99%
2371
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F
6849
Core i3 10105F +31%
8986
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F
1038
Core i3 10105F +10%
1146
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F
3342
Core i3 10105F +21%
4037

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 15 февраля 2021
Цена в момент релиза 122 долларов 97 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9100F i3-10105F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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4. Ryzen 3 3200G или Core i3 9100F
5. Ryzen 5 3600 или Core i3 10105F
6. Core i7 7700K или Core i3 10105F
7. Ryzen 3 3100 или Core i3 10105F
8. Core i5 10400F или Core i3 10105F
9. Core i5 11400F или Core i3 10105F

Комментарии

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