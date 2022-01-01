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Intel Core i3 9100F против i3 12100

Intel Core i3 9100F
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 12100

Что лучше: Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i3 12100 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 39.3 ГБ/c (105%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1078 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 8% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 9100F
1065
Core i3 12100 +58%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 9100F
4171
Core i3 12100 +95%
8134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F
2538
Core i3 12100 +41%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F
6791
Core i3 12100 +116%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F
1086
Core i3 12100 +52%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F
3575
Core i3 12100 +79%
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i3-9100F i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 9100F
н/д
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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