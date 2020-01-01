Intel Core i3 9100F против i3 4170
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или i3 4170 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
10
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
31
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
40
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Появился на 4 года и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
- На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 4170
- На 17% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 4400
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +20%
2505
2085
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +88%
6758
3591
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +27%
1074
848
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +99%
3627
1820
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|30 марта 2015
|Цена в момент релиза
|122 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Haswell
|Номер модели
|i3-9100F
|i3-4170
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1150
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel HD Graphics 4400
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|5 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|22 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR3-1600, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Сайт Intel Core i3 4170
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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