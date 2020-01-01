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Intel Core i3 9100F против i3 6100

Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F
VS
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6100 and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • На 22% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9100F +28%
1160
Core i3 6100
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +13%
2505
Core i3 6100
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +65%
6758
Core i3 6100
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100F +16%
1074
Core i3 6100
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +72%
3627
Core i3 6100
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и i3 6100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 122 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i3-9100F i3-6100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Core i3 6100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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