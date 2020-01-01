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Intel Core i3 9100F против i3 7020U

Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F
VS
Intel Core i3 7020U
Intel Core i3 7020U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100F на 3.6 ГГц или ноутбучный i3 7020U с 2-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7020U and 9100F
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
  • На 77% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 620

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100F +89%
2505
Core i3 7020U
1327
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100F +165%
6758
Core i3 7020U
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100F +179%
3627
Core i3 7020U
1301

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100F и i3 7020U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 апреля 2018
Цена в момент релиза 122 долларов 281 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i3-9100F i3-7020U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Нет Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100F Сайт Intel Core i3 7020U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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