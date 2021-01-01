Intel Core i3 9100T против AMD Ryzen 3 4300U
Что лучше: десктопный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 29% ниже чем у Core i3 9100T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
- Более чем на 23° C выше максимальная рабочая температура
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1027 и 887 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
424
Cinebench R20 (многоядерный)
1524
Passmark CPU (одноядерный)
2218
Ryzen 3 4300U +6%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
5750
Ryzen 3 4300U +34%
7702
Geekbench 5 (одноядерный)
892
Ryzen 3 4300U +17%
1045
Geekbench 5 (многоядерный)
2871
Ryzen 3 4300U +17%
3347
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|6 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-9100T
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 5
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|82°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100T
|Сайт AMD Ryzen 3 4300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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