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Intel Core i3 9100T против AMD Ryzen 3 4300U

Intel Core i3 9100T
VS
AMD Ryzen 3 4300U
Intel Core i3 9100T
AMD Ryzen 3 4300U

Что лучше: десктопный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 3 4300U на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4300U and 9100T
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 3 4300U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 30.77 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Core i3 9100T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • Более чем на 23° C выше максимальная рабочая температура
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1027 и 887 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100T
5750
Ryzen 3 4300U +34%
7702
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T
2871
Ryzen 3 4300U +17%
3347

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100T и AMD Ryzen 3 4300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i3-9100T -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 5

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 82°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100T Сайт AMD Ryzen 3 4300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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7. Intel Core i3 1005G1 или AMD Ryzen 3 4300U
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Комментарии

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