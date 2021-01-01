Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или ноутбучный i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.