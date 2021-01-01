Intel Core i3 9100T против i3 1110G4
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или ноутбучный i3 1110G4 с 2-ядрами на 1.5-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Core i3 9100T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 887 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
- На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2204
Passmark CPU (многоядерный)
5732
Geekbench 5 (одноядерный)
894
Core i3 1110G4 +48%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T +24%
2784
2250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i3-9100T
|i3-1110G4
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|82°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100T
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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