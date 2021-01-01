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Intel Core i3 9100T против i3 1115G4

Intel Core i3 9100T
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 9100T
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или ноутбучный i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 9100T
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 887 баллов
  • На 20% ниже чем у Core i3 9100T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100T
2218
Core i3 1115G4 +23%
2719
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100T
5750
Core i3 1115G4 +11%
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T +19%
2871
Core i3 1115G4
2419

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100T и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i3-9100T i3-1115G4
Сокет LGA-1151 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 17-30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 82°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100T Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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