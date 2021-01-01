Intel Core i3 9100T против i3 7100
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или i3 7100 с 2-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
60
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
12
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
46
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
41
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 35 vs 51 Ватт
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100
- Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
- Лучшая интегрированная графика Intel HD Graphics 630: 0.44 vs 0.38 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2212
Core i3 7100 +7%
2375
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100T +29%
5685
4392
Geekbench 5 (одноядерный)
946
Core i3 7100 +3%
977
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T +40%
2991
2139
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i3-9100T
|i3-7100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|82°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100T
|Сайт Intel Core i3 7100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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