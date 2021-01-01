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Intel Core i3 9100T против i3 7100

Intel Core i3 9100T
VS
Intel Core i3 7100
Intel Core i3 9100T
Intel Core i3 7100

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц или i3 7100 с 2-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7100 and 9100T
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Core i3 7100 пиковое энергопотребление – 35 vs 51 Ватт
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 7100
  • Более чем на 18° C выше максимальная рабочая температура
  • Лучшая интегрированная графика Intel HD Graphics 630: 0.44 vs 0.38 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100T
2212
Core i3 7100 +7%
2375
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100T +29%
5685
Core i3 7100
4392
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T +40%
2991
Core i3 7100
2139

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100T и i3 7100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза - 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i3-9100T i3-7100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 630 HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота 3.1 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц -
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 51 Вт
Критическая температура 82°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630
Частота GPU 350 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 24
ROPs 3 3
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 9100T
0.38 терафлопс
Core i3 7100 +16%
0.44 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100T Сайт Intel Core i3 7100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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7. Pentium Gold G5400 или Core i3 7100

Комментарии

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