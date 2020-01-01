Intel Core i3 9100T против i3 8100T
Что лучше: Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i3 8100T на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100T +16%
2205
1905
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100T +7%
5573
5230
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100T +12%
909
814
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T +11%
2945
2643
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|-
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i3-9100T
|i3-8100T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|82°C
|82°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100T
|Сайт Intel Core i3 8100T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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