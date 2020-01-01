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Intel Core i3 9100T против i3 9100

Intel Core i3 9100T
Intel Core i3 9100T
VS
Intel Core i3 9100
Intel Core i3 9100

Что лучше: Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100 and 9100T
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
  • На 46% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 9100
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9100T
2205
Core i3 9100 +15%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9100T
5573
Core i3 9100 +18%
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9100T
909
Core i3 9100 +18%
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9100T
2945
Core i3 9100 +12%
3310

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9100T и i3 9100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 129 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-9100T i3-9100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня - 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 82°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9100T Сайт Intel Core i3 9100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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