Intel Core i3 9100T против i3 9100
Что лучше: Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i3 9100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
78
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
53
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9100T
- На 46% ниже чем у Core i3 9100 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 9100
- Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1622
Passmark CPU (одноядерный)
2205
Core i3 9100 +15%
2533
Passmark CPU (многоядерный)
5573
Core i3 9100 +18%
6584
Geekbench 5 (одноядерный)
909
Core i3 9100 +18%
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
2945
Core i3 9100 +12%
3310
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|129 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i3-9100T
|i3-9100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|3.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|82°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9100T
|Сайт Intel Core i3 9100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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