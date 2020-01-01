Что лучше: Intel Core i3 9100T на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.