Intel Core i3 9300 против AMD Ryzen 3 3300X
Что лучше: Intel Core i3 9300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 3 3300X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
21
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9300
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 5% ниже чем у Ryzen 3 3300X пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3300X
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
486
Cinebench R20 (многоядерный)
2312
Passmark CPU (одноядерный)
2667
2671
Passmark CPU (многоядерный)
7217
Ryzen 3 3300X +75%
12626
Geekbench 5 (одноядерный)
1106
Ryzen 3 3300X +16%
1281
Geekbench 5 (многоядерный)
3747
Ryzen 3 3300X +48%
5528
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|21 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|152 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-9300
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|62 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9300
|Сайт AMD Ryzen 3 3300X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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Конкуренты
- Intel Core i3 9300 или AMD Ryzen 5 3400G
- Intel Core i3 9300 или AMD Ryzen 5 3400GE
- Intel Core i3 9300 или Intel Core i5 1030G7
- AMD Ryzen 3 3300X или AMD Ryzen 5 3500U
- AMD Ryzen 3 3300X или AMD Ryzen 5 3600XT
- AMD Ryzen 3 3300X или AMD Ryzen 5 3600X
- AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i5 1030NG7
- AMD Ryzen 3 3300X или AMD Ryzen 5 3400G