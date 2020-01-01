Intel Core i3 9300 против AMD Ryzen 5 3400GE
Что лучше: Intel Core i3 9300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 3400GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
21
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9300
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
- Разблокированный множитель
- На 44% ниже чем у Core i3 9300 пиковое энергопотребление – 35 vs 62 Ватт
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9300 +16%
2667
2290
Passmark CPU (многоядерный)
7217
Ryzen 5 3400GE +19%
8562
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9300 +24%
1106
893
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9300 +31%
3747
2856
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|30 сентября 2019
|Цена в момент релиза
|152 долларов
|149 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-9300
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|62 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9300
|Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i3 9300 против AMD Ryzen 5 3400G
- Intel Core i3 9300 против i3 10300
- Intel Core i3 9300 против i5 1030G4
- Intel Core i3 9300 против i5 1030G7
- AMD Ryzen 5 3400GE против Intel Core i5 10500
- AMD Ryzen 5 3400GE против Ryzen 5 3400G
- AMD Ryzen 5 3400GE против Intel Core i5 10400T
- AMD Ryzen 5 3400GE против Intel Core i5 10500T