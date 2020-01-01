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Intel Core i3 9300 против AMD Ryzen 5 3400GE

Intel Core i3 9300
Intel Core i3 9300
VS
AMD Ryzen 5 3400GE
AMD Ryzen 5 3400GE

Что лучше: Intel Core i3 9300 на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 5 3400GE на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400GE and 9300
Причины выбрать Intel Core i3 9300
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400GE
  • Разблокированный множитель
  • На 44% ниже чем у Core i3 9300 пиковое энергопотребление – 35 vs 62 Ватт
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9300 +16%
2667
Ryzen 5 3400GE
2290
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9300
7217
Ryzen 5 3400GE +19%
8562
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9300 +31%
3747
Ryzen 5 3400GE
2856

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9300 и AMD Ryzen 5 3400GE

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 152 долларов 149 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i3-9300 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 11

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 62 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9300 Сайт AMD Ryzen 5 3400GE
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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