Intel Core i3 9300T против i3 10300
Что лучше: десктопный Intel Core i3 9300T на 3.2 ГГц или ноутбучный i3 10300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9300T
- На 46% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10300
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
454
Cinebench R20 (многоядерный)
2319
Passmark CPU (одноядерный)
2343
Core i3 10300 +15%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
6304
Core i3 10300 +46%
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
985
Core i3 10300 +17%
1150
Geekbench 5 (многоядерный)
3063
Core i3 10300 +48%
4524
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|143 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i3-9300T
|i3-10300
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|3.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|82°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9300T
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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