Главная > Сравнения CPU > Core i3 9300T vs Core i3 10300

Intel Core i3 9300T против i3 10300

Intel Core i3 9300T
Intel Core i3 9300T
VS
Intel Core i3 10300
Intel Core i3 10300

Что лучше: десктопный Intel Core i3 9300T на 3.2 ГГц или ноутбучный i3 10300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300 and 9300T
Причины выбрать Intel Core i3 9300T
  • На 46% ниже чем у Core i3 10300 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i3 10300
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Более чем на 18 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9300T
2343
Core i3 10300 +15%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9300T
6304
Core i3 10300 +46%
9191
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9300T
3063
Core i3 10300 +48%
4524

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9300T и i3 10300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 143 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i3-9300T i3-10300
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 8
Частота 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 82°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9300T Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 10300 или i3 9300T?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях