Что лучше: Intel Core i3 9350K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i3 8100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.