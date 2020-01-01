Главная > Сравнения CPU > Core i3 9350K vs Core i3 8350K

Intel Core i3 9350K против i3 8350K

Intel Core i3 9350K
Intel Core i3 9350K
VS
Intel Core i3 8350K
Intel Core i3 8350K

Что лучше: Intel Core i3 9350K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i3 8350K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8350K and 9350K
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9350K +12%
2823
Core i3 8350K
2515
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9350K +14%
7845
Core i3 8350K
6907
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9350K и i3 8350K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза 173 долларов 168 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-9350K i3-8350K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9350K Сайт Intel Core i3 8350K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 8350K или i3 9350K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях