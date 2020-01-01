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Intel Core i3 9350K против i3 9100F

Intel Core i3 9350K
Intel Core i3 9350K
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: Intel Core i3 9350K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 9350K
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • На 29% ниже чем у Core i3 9350K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9350K +57%
1826
Core i3 9100F
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9350K +13%
2823
Core i3 9100F
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9350K +16%
7845
Core i3 9100F
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9350K +15%
1239
Core i3 9100F
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9350K +16%
4221
Core i3 9100F
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9350K и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 173 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i3-9350K i3-9100F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9350K Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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