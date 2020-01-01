Главная > Сравнения CPU > Core i3 9350KF vs Ryzen 3 3200G

Intel Core i3 9350KF против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i3 9350KF
Intel Core i3 9350KF
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: Intel Core i3 9350KF на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 9350KF
Причины выбрать Intel Core i3 9350KF
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 29% ниже чем у Core i3 9350KF пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 6.21 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i3 9350KF +26%
1826
Ryzen 3 3200G
1444
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9350KF +28%
2823
Ryzen 3 3200G
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9350KF +49%
4280
Ryzen 3 3200G
2879

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9350KF и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 января 2019 30 сентября 2019
Цена в момент релиза 179 долларов 99 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i3-9350KF -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 4 4
Частота 4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9350KF Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3200G или Intel Core i3 9350KF?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях