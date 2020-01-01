Intel Core i3 9350KF против AMD Ryzen 5 3600X
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 9350KF на 4 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9350KF
- На 4% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 10.18 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
476
Ryzen 5 3600X +3%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
1826
Ryzen 5 3600X +111%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9350KF +6%
2823
2675
Passmark CPU (многоядерный)
7845
Ryzen 5 3600X +133%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
1210
Ryzen 5 3600X +3%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
4280
Ryzen 5 3600X +60%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|179 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i3-9350KF
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|4
|12
|Частота
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9350KF
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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