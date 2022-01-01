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Intel Core i3 9350KF против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i3 9350KF
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i3 9350KF
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9350KF на 4.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 9350KF
Причины выбрать Intel Core i3 9350KF
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 73% ниже чем у Core i3 9350KF пиковое энергопотребление – 25 vs 91 Ватт
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 9350KF
4835
Ryzen 7 5700U +87%
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 9350KF
7529
Ryzen 7 5700U +116%
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 9350KF
4265
Ryzen 7 5700U +46%
6243
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 9350KF и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 января 2019 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Lucienne
Номер модели i3-9350KF -
Сокет LGA-1151 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 4 16
Частота 4.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 9350KF Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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