Intel Core i3 9350KF против AMD Ryzen 7 5700U
Что лучше: 4-ядерный десктопный Intel Core i3 9350KF на 4.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9350KF
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 73% ниже чем у Core i3 9350KF пиковое энергопотребление – 25 vs 91 Ватт
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 9350KF +2%
1296
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
4835
Ryzen 7 5700U +87%
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 9350KF +4%
2748
2631
Passmark CPU (многоядерный)
7529
Ryzen 7 5700U +116%
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 9350KF +7%
1266
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
4265
Ryzen 7 5700U +46%
6243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Lucienne
|Номер модели
|i3-9350KF
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|4
|16
|Частота
|4.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|18x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 9350KF
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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