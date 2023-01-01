Intel Core i3 N305 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
53
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 N305
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 1000 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +8%
1207
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
3579
Ryzen 3 5300U +28%
4592
Passmark CPU (одноядерный)
2358
Passmark CPU (многоядерный)
9877
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +10%
1091
989
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +23%
4605
3741
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 2 (Lucienne)
|Номер модели
|i3-N305
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 6
Процессор
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|8
|Частота
|0 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.8 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1800 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|9-15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 N305
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|12
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