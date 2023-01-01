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Intel Core i3 N305 против AMD Ryzen 3 5300U

Intel Core i3 N305
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Intel Core i3 N305
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and N305
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 1000 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +8%
1207
Ryzen 3 5300U
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305
3579
Ryzen 3 5300U +28%
4592
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +10%
1091
Ryzen 3 5300U
989
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +23%
4605
Ryzen 3 5300U
3741
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 N305 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Lucienne)
Номер модели i3-N305 -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 6

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 8
Частота 0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1800 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 26x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 6
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 N305
0.74 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305 Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 12

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