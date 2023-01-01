Intel Core i3 N305 против AMD Ryzen 3 5425U
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
53
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
20
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 N305
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1315 и 1096 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1207
Cinebench R23 (многоядерный)
3579
Passmark CPU (одноядерный)
2961
Passmark CPU (многоядерный)
11690
Geekbench 5 (одноядерный)
1091
Ryzen 3 5425U +20%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
4605
Ryzen 3 5425U +3%
4732
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|-
|Номер модели
|i3-N305
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Процессор
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|8
|Частота
|0 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1800 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|9-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 N305
|Сайт AMD Ryzen 3 5425U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|16
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