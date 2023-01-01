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Intel Core i3 N305 против AMD Ryzen 3 7330U

Intel Core i3 N305
VS
AMD Ryzen 3 7330U
Intel Core i3 N305
AMD Ryzen 3 7330U

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или AMD Ryzen 3 7330U с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7330U and N305
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7330U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +11%
1219
Ryzen 3 7330U
1095
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305
3620
Ryzen 3 7330U +22%
4422
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +5%
1103
Ryzen 3 7330U
1049
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +23%
4626
Ryzen 3 7330U
3746
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 N305 и AMD Ryzen 3 7330U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i3-N305 -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 8
Частота 0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1800 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 23x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 N305
0.74 терафлопс
Ryzen 3 7330U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305 Сайт AMD Ryzen 3 7330U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 20

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