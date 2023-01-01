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Intel Core i3 N305 против Celeron N5095

Intel Core i3 N305
VS
Intel Celeron N5095
Intel Core i3 N305
Intel Celeron N5095

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N5095 and N305
Причины выбрать Intel Core i3 N305
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 645 баллов
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +96%
1214
Celeron N5095
619
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305 +66%
3633
Celeron N5095
2184
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +70%
1101
Celeron N5095
647
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +138%
4661
Celeron N5095
1962
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 N305 и Celeron N5095

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 1 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Jasper Lake
Номер модели i3-N305 N5095
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 2.0 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 20x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1338
Энергопотребление (TDP) 9-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 16
TGP 45 Вт 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 N305
0.74 терафлопс
Celeron N5095
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-2933, LPDDR4x-2933
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 N305 Сайт Intel Celeron N5095
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 9 8

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Комментарии

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