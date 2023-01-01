Intel Core i3 N305 против Celeron N5095
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i3 N305 на 0 ГГц или Celeron N5095 с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 N305 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
53
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
44
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 N305
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1096 и 645 баллов
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 N305 +96%
1214
619
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 N305 +66%
3633
2184
Passmark CPU (одноядерный)
1515
Passmark CPU (многоядерный)
4042
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 N305 +70%
1101
647
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 N305 +138%
4661
1962
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Jasper Lake
|Номер модели
|i3-N305
|N5095
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Процессор
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|0 ГГц
|2.0 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (общий)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|6МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1338
|Энергопотребление (TDP)
|9-15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|16
|TGP
|45 Вт
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800
|DDR4-2933, LPDDR4x-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|1
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 N305
|Сайт Intel Celeron N5095
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|9
|8
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