Intel Core i5 10200H против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1089 и 759 баллов
- На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- На 67% ниже чем у Core i5 10200H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Лучшая интегрированная графика Radeon Vega 8: 1.13 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
868
Cinebench R23 (многоядерный)
3497
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10200H +15%
2433
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10200H +6%
8364
7868
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10200H +43%
1077
751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10200H +68%
3919
2337
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen+
|Номер модели
|i5-10200H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|21x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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