Intel Core i5 10200H против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
71
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
43
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
70
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1236 и 1093 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1321
Cinebench R23 (многоядерный)
9656
Passmark CPU (одноядерный)
2494
Ryzen 5 3600 +4%
2591
Passmark CPU (многоядерный)
8564
Ryzen 5 3600 +112%
18139
Geekbench 5 (одноядерный)
1093
Ryzen 5 3600 +14%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
4142
Ryzen 5 3600 +67%
6936
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|199 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10200H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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