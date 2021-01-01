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Intel Core i5 10200H против AMD Ryzen 9 4900H

Intel Core i5 10200H
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Intel Core i5 10200H
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 10200H
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 17% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1207 и 1089 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10200H
2433
Ryzen 9 4900H +11%
2694
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10200H
8364
Ryzen 9 4900H +125%
18834
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 10200H
1077
Ryzen 9 4900H +11%
1191
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10200H
3919
Ryzen 9 4900H +82%
7138

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10200H и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 сентября 2020 16 марта 2020
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Zen 2
Номер модели i5-10200H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.4 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8
Частота GPU 350 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10200H
0.38 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10200H Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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