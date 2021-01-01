Intel Core i5 10200H против AMD Ryzen 9 4900H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 17% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1207 и 1089 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1279
Cinebench R23 (многоядерный)
11282
Passmark CPU (одноядерный)
2433
Ryzen 9 4900H +11%
2694
Passmark CPU (многоядерный)
8364
Ryzen 9 4900H +125%
18834
Geekbench 5 (одноядерный)
1077
Ryzen 9 4900H +11%
1191
Geekbench 5 (многоядерный)
3919
Ryzen 9 4900H +82%
7138
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|16 марта 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Zen 2
|Номер модели
|i5-10200H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|350 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|512
|TMUs
|24
|32
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Сайт AMD Ryzen 9 4900H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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