Intel Core i5 10200H против i3 1115G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
- На 38% ниже чем у Core i5 10200H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 1089 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1354
Cinebench R23 (многоядерный)
2521
Passmark CPU (одноядерный)
2433
Core i3 1115G4 +13%
2761
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10200H +30%
8364
6428
Geekbench 5 (одноядерный)
1077
Core i3 1115G4 +13%
1218
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10200H +53%
3919
2558
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 сентября 2020
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-H
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-10200H
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|17-30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|12
|Вычислительные блоки
|24
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 10200H
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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