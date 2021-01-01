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Intel Core i5 10200H против i3 1115G4

Intel Core i5 10200H
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 10200H
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10200H на 2.4 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 10200H
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4: 0.84 vs 0.38 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i5 10200H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1232 и 1089 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10200H и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 250 долларов 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-H Tiger Lake UP3
Номер модели i5-10200H i3-1115G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 2.4 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 17-30x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 192 384
TMUs 24 24
ROPs 3 12
Вычислительные блоки 24 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 10200H
0.38 терафлопс
Core i3 1115G4 +121%
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10200H Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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