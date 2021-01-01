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Intel Core i5 10210U против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 3 3250U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 10210U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 965 и 646 баллов
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3250U
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 10210U +17%
2289
Ryzen 3 3250U
1951
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 10210U +55%
6619
Ryzen 3 3250U
4284
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 10210U +100%
3088
Ryzen 3 3250U
1544

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 10210U и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i5-10210U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 16x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 10210U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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