Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 10210U на 1.6 ГГц или AMD Ryzen 5 4600U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.